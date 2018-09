Trump: Ahdistelusyytteet korkeimman oikeuden tuomariehdokasta vastaan ovat ”pelkkää politiikkaa” – Kavanaugh’ta syytetään nyt myös toisesta ahdistelusta

Ulkomaat

Trump: Ahdistelusyytteet korkeimman oikeuden tuomariehdokasta vastaan ovat ”pelkkää politiikkaa” – Kavanaugh’t

New York

Yhdysvaltain

Kavanaugh

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Senaatin republikaanit

Senaatin

Kavanaugh’n