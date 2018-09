Porvarit ja ruotsidemokraatit äänestivät vasemmiston ulos vallasta Ruotsissa – Löfvenistä voi silti vielä tulla pääministeri ”Suomen mallilla”

Ulkomaat

Porvarit ja ruotsidemokraatit äänestivät vasemmiston ulos vallasta Ruotsissa – Löfvenistä voi silti vielä tull

Tukholma.

Ruotsin

HS seurasi

Myös keskusta





Löfven toisti jälleen kerran, että sosiaalidemokraatit eivät tule tukemaan oppositiosta porvarihallitusta, koska porvarit saivat vähemmän ääniä. ”Emme voi todeta äänestäjille, että vaalilla ei ollut mitään väliä.”



Tästä huolimatta porvarijohtaja toisensa jälkeen tuli toimittajien eteen kertomaan, että he aikovat koota porvarihallituksen ilman ruotsidemokraattien tukea. HS haastatteli kristillisdemokraattien Ebba Busch Thoria https://www.hs.fi/haku/?query=ebba+busch+thoria , joka onnistui kovalla loppukirillä nostamaan puolueensa kannatusta huomattavasti.



Ruotsidemokraatit kokevat eniten läheisyyttä juuri kristillisdemokraatteihin ja kokoomukseen. Heidän ”unelmahallituksensa” koostuisi noista puolueista.



HS kysyi Busch Thorilta, onko hän valmis hallitukseen, joka ottaa tukea ruotsidemokraateilta. Hän ei vastannut kysymykseen kovin suoraan.



”Minä en asemoi itseäni ensisijaisesti suhteessa muihin puolueisiin. Minä asemoidun meidän puolueemme politiikkaan, jolle olemme saaneet kasvavaa tukea vaaleissa”, hän sanoi. ”Selkokielellä olen siis valmis saamaan läpi politiikkaani, vaikka se vaatisikin sitä, että sosiaalidemokraatit tai ruotsidemokraatit äänestävät sen puolesta niin pitkään kuin se on minun politiikkaani eikä muiden.”



Et halua kuitenkaan neuvotella ruotsidemokraattien kanssa tai antaa heille vaikutusvaltaa?



”En, se pitää paikkaansa.”



Hallitusneuvotteluista on luultavasti tulossa pitkät.



Puhemies Norlénilla on nyt neljä yritystä löytää pääministeriehdokas, joka läpäisee parlamentin äänestyksen. Aina aikaisemmin puhemies on onnistunut ensi yrittämällä.



Jos hän kuitenkin epäonnistuu neljä kertaa, järjestetään uudet vaalit. Ruotsidemokraattien Åkesson sanoi aamu-tv:ssä, että hän on tarvittaessa täysin valmis menemään uusiin vaaleihin.



”Uskon, että meillä olisi niissä hyvät mahdollisuudet kasvattaa kannatustamme”, hän sanoi.