Ulkomaat

Donald Trump puhui YK:n yleiskokouksessa, suora lähetys New Yorkista jatkuu

YK, New york

Kun

Saavuttuaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänä

Samaan

Yhdessä

Trumpin YK-puheen live-seuranta päättyy tähän. Jaa



"Aina kiitollisena Jumalan suuruudesta ja kunniasta" Trump lopetti. Jaa



Tavoitteena on turvallisempi, parempi maailma. Suvereenit ja itsenäiset valtiot ovat ainoat, joissa demokratia on kukoistanut. Löydämme uusia yhteistyön väyliä, Trump suitsutti. Jaa



"Jokaisella on patriootin sydän, joka tuntee saman rakkauden voiman omaa kotimaataan kohtaan." Jaa



Trump lopetteli yleväsävyiseen kuvaukseen maailman monimuotoisuudesta. Jaa



"Millaisen maailman jätämme perillisimme ja millaiset valtiot he perivät?" Sanoi että salissa on valtavaa historiaa. Trump mainitsi hyvinä esimerkkeinä Intian, Saudi -Arabian ja Puolan. Jaa



Yhdysvallat maksaa enintään 25 prosenttia YK:n rauhanturvakustannuksista, ja aikoo siirtyä enemmän maksukiintiöistä yksittäisten hankkeiden harkinnanvaraiseen rahoitukseen. Jaa



"Yhdysvallat on maailman suurin kehitysavun antaja, mutta mitä te annatte meille?" Pompeo aikoo selvittää keille Yhdysvallat antaa kehitysapua. Sitä annetaan vain ystävämaille. Jaa



Venezuela: yli kaksi miljoonaa ihmistä on paennut sosialistijohdon yhdessä Kuuban kanssa aiheuttamaa kärsimystä. Sosialismi johtaa sortoon. Koko maailman pitää vastustaa sosialismia . Jaa



Yhdysvallat ei osallistu uuteen kansainväliseen siirtolaissopimukseen. Jaa



Trump maahanmuutosta: Väkivallan ja rikollisuuden kierre . Jaa



Trump kehui Puolan valmiutta maksaa sotilasyhteistyöstä. Jaa



"Saksasta tule täysin riippuvainen Venäjän energiasta, ellei se muuta kurssia." Jaa



"Öljyntuottajamaiden pitää maksaa tästä eteenpäin antamastamme sotilaallisesta suojelusta." Jaa



Trump: Opec ryöstää muuta mailmaa, ja minä en pidä siitä. Jaa



Energiaturvallisuus: Meistä on tullut suurin energiantuottaja maailmassa. Jaa



"Yhdysvallat teki ainoan vastuullisen ratkaisun kun päätimme vetäytyä YK:n ihmisoikeusneuvostosta." Trump sanoi myös, ettei Yhdysvallat ikinä tunnusta kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaa. Jaa



Trump kertoi rangaistustulleista tuonnille Kiinasta, mutta kehui samalla Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä. Jaa



"Monet maat järjestelmällisesti rikkovat maailman kauppajärjestön sääntöjä ja syyllistyvät korkean teknologian varastamiseen. " Jaa



Siirtyi kauppapolitiikkaan: Sallimme muiden maiden tuotteiden tulon rajojemme yli vapaasti, mutta ne eivä toimineet samoin meitä kohtaan. Siksi järjestelmällisesti neuvottelemme uusia kauppasopimuksia Jaa



Trump puhui päätöksestään siirtää Yhdysvaltojen lähetystönsä Israelissa Jerusalemiin. Lisäsi turvallisuutta eikä vähentänyt sitä, Trump sanoi. Jaa



"Viime kuussa otimme takaisin voimaan pakotteet. Emme voi sallia maailman johtavaa terrorismin sponsoria hankkimaan maailman varallisimpia aseita ja uhkaamaan Isralin olemassaoloa. Sitä ei vain voi tehdä." Jaa



Trump: Siksi niin monet maat Lähi-idässä tukivat päätöstäni vetäytyä Iran sopimuksesta toukokuussa. Jaa



Trump: Iranin korruptoitunut diktatuuri levittää kuolemaa ja tuhoa, levittää kaaosta Lähi-idässä ja kauempana. Johtajat ovat kavaltaneet miljardeja dollareja. Jaa



Trump: YK:n rauhanprosessi Syyriassa pitää elvyttää, mutta Yhdysvallat reagoi jos Syyriassa käytetään kemiallisia aseita. Jaa



Trump: Kiitos Yhdysvaltojen asevoimien ja kumppanuuksiemme voin kertoa, että Isisin verenhimoiset terroristit on karkotettu alueilta, joita heillä oli. Jaa



Trump aloitti puheensa rauhalliseen tahtiin ja ilman voimakkaita tehokeinoja. Jaa



Kiitti Etelä-Koreaa ja Japania tuesta, ja erikseen Kiinaa. Jaa



Trump: kiitän Kimiä rohkeudesta, mutta paljon työtä on jäljellä ja pakotteet pysyvät voimassa Jaa



Kääntyi Pohjois-Koreaan: Meillä oli Kimin kanssa erittäin hyödyllinen keskustelu ja päätimme pyrkiä Korean niemimaan ydinaseettomuuteen. Jaa



Trump: Yhdysvallat ei kerro teille miten elää tai harjoittaa uskontoanne. Edellytämme vain, että kunnioitatte meidän toimintavalintojamme. Jaa



Amerikka on nyt vahvempi, turvallisempi ja rikkaampi kuin se oli vajaat kaksi vuotta sitten, kun aloitin, Trump jatkoi. Jaa



Trump luetteli talouden kasvulukuja ja kertoi myös, että hänen Meksikon vastaiselle rajalle lupaamansa muurin rakentaminen on alkanut. Jaa



Trumpin puhe alkaa. Vuosi sitten seisoin tässä ensi kertaa, sanoi aluksi. Nyt jaan tiedon erinomaissta kehityksestä, jonka olemme saavuttaneet, jatkoi. Sai odotamattomia aplodeja. Jaa



Ecuadorin presidentin puhe päättyi. Trump valmistautuu omaan puheenvuoroonsa. Jaa



Pyörätuolissa istuva Moreno vetosi ihmisoikeuksien puolesta kertomalla omasta tuskastaan kun hän menetti alarajojensa käytön tultuaan ammutuksi selkään ryöstön yhteydessä vuonna 1998. Jaa



Trump on saapunut YK-rakennukseen. Ovensuussa hän toisti, ettei aio tavata nyt Iranin presidenttiä ja puolusti yhteydenpitoaan Pohjois-Korean kanssa. Melania Trump on presidentin mukana. Jaa



Puhujajärjestystä on muutettu. Seuraavana puhuu Equadorin presidentti Lenin Moreno. Jaa



Trumpin autosaattue on matkalla Trump Towerista YK:n päämajaan. Temerin puhe päättyi. Jaa



Temer painottaa monenkeskisen kansainvälien diplomatian merkitystä. Vastaavaa painotusta on odotettavissa pitkin päivää ja myös presidentti Sauli Niinstön puhenvuorossa. Jaa



Temer keskittyy puheessaan painottamaan maahanmuuton merkitystä Brasilialle ja peräänkuuluttaa kansainvälistä sopimusta siirtolaisten oikeuksista. Jaa



Kansalliset puhenvuorot YK:n yleiskokoussalissa ovat alkaneet. Ensimmäisenä puhuu Brasilian pridentti Michel Temer. Trump puhuu seuravana. Jaa



Presidentti Donald Trumpin on määrä aloittaa puheenvuoronsa YK:n huippukokousviikolla noin kello 17 Suomen aikaa. Jaa