Kommentoiko Venäjän pää­ministeri Medvedev krp:n operaatiota Turun saaristossa? HS:n suora lähetys ja hetki he

Venäjän pääministeri Dmitri Medved https://www.hs.fi/henkilo/Dmitri+Medved+ja Suomen pääministeri Juha Sipilähttps://www.hs.fi/henkilo/Juha+Sipilä (kesk) keskustelevat keskiviikkona iltapäivällä Helsingissä muun muassa ympäristökysymyksistä, mutta myös krp:n johtama viikonlopun suuroperaatio Turun saaristossa noussee pääministeritapaamisessa esille.



HS näyttää pääministerien tiedotustilaisuuden suorana ja seuraa sitä hetki hetkeltä arviolta noin kello 17. Pääministerien tapaaminen alkoi myöhässä, joten tiedotustilaisuuden tarkasta ajankohdasta ei ole vielä tietoa. Seuranta on luettavissa tämän jutun lopusta, kun tiedotustilaisuus alkaa.



Suomen hallituksen mukaan ministerit keskustelevat ”kahdenvälisistä suhteista sekä alueellisista ja kansainvälisistä kysymyksistä”. Konkreettisista asioista esille noussee ongelmajätehuolto, sillä Venäjä pohtii parhaillaan, kuinka ratkaista Krasnyi borin myrkkyjätealtaan aiheuttama saasteuhka Pietarin kaakkoispuolella.



Vuonna 1970 perustetulla kaatopaikalla on kaksi miljoonaa tonnia ongelmajätteitä osin avonaisissa altaissa, jotka pyrkivät tulvimaan niin, että saasteet valuvat Inkereen- ja Tusinajoen kautta Nevaan ja edelleen Suomenlahteen.



Venäjän viranomaiset ovat lehtitietojen mukaan pohtineet Krasnyi borin puhdistusurakan antamista yksityisille yhtiöille. Toukokuussa kerrottiin, että suomalainen Fortum on mukana urakkaneuvotteluissa.



Kohua rahanpesututkinnan pyörteisiin joutuneen Airiston helmi -yhtiön ympärillä pääministerit tuskin voivat keskusteluissaan kokonaan välttää yhtiön venäläisyhteyksien vuoksi.







HS:n hetki hetkeltä -seuranta alla: