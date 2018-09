Airiston Helmen venäläisellä omistajalla on Maltan kansalaisuus, jonka voi ostaa 650 000 eurolla – EU-komissaari on huolissaan juuri Maltan kautta EU-passin saaneista venäläisistä

Ulkomaat

Airiston Helmen venäläisellä omistajalla on Maltan kansalaisuus, jonka voi ostaa 650 000 eurolla – EU-komissaa

Turun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EU

Kansalaisuuden

Korruptiota

Jourovan

Korruptiota

Transparency

Suomella