Seitsemän pidätettiin terrori-iskun suunnittelusta Hollannissa – poliisin mukaan suunnitelma oli ”pitkällä”

seitsemän ihmistä on pidätetty torstaina epäiltyinä laajan terrori-iskun suunnittelusta.Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille saatuaan tiedustelupalvelulta vinkin, että yksi heistä suunnitteli iskua suureen yleisötapahtumaan. Poliisin mukaan suunnitelmat olivat edenneet ”hyvin pitkälle” ja yksi epäillyistä oli halunnut tappaa ”monia uhreja”.Viranomaiset eivät kertoneet, mihin tapahtumaan iskua oli suunniteltu.Epäillyillä oli viranomaisten mukaan hallussaan käsiaseita ja he olivat yrittäneet hankkia muun muassa käsikranaatteja, AK-47-rynnäkkökivääreitä, räjähdevöitä ja pommien raaka-aineita.ovat 21–34-vuotiaita miehiä.Poliisin mukaan pääepäilty on 34-vuotias irakilaistaustainen mies, joka tuomittiin viime vuonna vierastaistelijaksi lähtemisestä. Hän oli matkustanut ulkomaille liittyäkseen jihadistijärjestö Isisin joukkoihin. Myös kaksi muuta epäiltyä oli aiemmin tuomittu samankaltaisista teoista.Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa perjantaina.