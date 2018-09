Ulkomaat

Koti, uskonto, isänmaa, oksennusta ja ”raiskaus­jonoja” – Trumpin tuomari­nimitys vyörytti tv-katsojien silmil

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukioaikaiset

Koko

Silminnähden

Kavanaugh’n

Kuulemisen

Kuten

Kun