Ainakin yksi kuollut Indonesian tsunamissa – Twitterissä leviää videoita vesimassojen vyörystä

Palun rantakaupunkiin Sulawesisaarella on iskenyt voimakas tsunami, uutistoimistot kertovat.Ainakin yksi ihminen on kuollut ja useita taloja on tuhoutunut. Viranomaisten mukaan tuhojen laajuutta on vaikea arvioida, koska sähköt ovat katkeilleet ja alueella on jo pimeää.Myös tietoliikenneyhteydet ovat poikki sekä Paluun että pienempään Donggalan kaupunkiin, uutistoimisto Reuters kertoo. Turismikaupunki Palun lentokenttä on suljettu.Alueen lähellä oli aiemmin sattunut suuri maanjäristys, jonka voimakkuus oli uutistoimisto AFP:n mukaan 7,5. Järistys sai ihmiset ryntäämään kaduille ja hakeutumaan korkeammalle maaperälle tsunamin pelossa.Uutistoimisto Reutersin mukaan tsunami on aiheuttanut pari metriä korkeita aaltoja. Viranomaiset olivat ensin antaneet tsunamivaroituksen, mutta pian peruneet varoituksensa, AFP kertoo.Alueella oli sattunut myös toinen, lievempi järistys. Suurempi järistys sattui noin kymmenen kilometrin syvyydessä 80 kilometrin päässä Palun kaupungista.Palussa asuu runsaat 330 000 ihmistä vuonna 2010 tehdyn väestönlaskennan mukaan.Viestipalvelu Twitterissä on julkaistu videoita, joiden sanotaan esittävän tsunamin aiheuttamia aaltoja. Niiden todenperäisyyttä ei voi heti vahvistaa.Uutinen päivittyy.