Ulkomaat

Kuusi palestiinalaista on kuollut Israelin joukkojen luoteihin Gazan rajalla

Kuusi

Palestiinalaiset

palestiinalaista on kuollut Israelin joukkojen tulituksessa levottomuuksissa Gazan rajalla perjantaina, Palestiinan terveysministeriö kertoi uutistoimisto AFP:lle.Kuolleista on tunnistettu kaksi. Heistä toinen on 14-vuotias ja toinen 18-vuotias. AFP:n mukaan molemmat kuolivat erillisissä tilanteissa.Neljää muuta kuollutta ei ole toistaiseksi tunnistettu.Israelin armeijan mukaan rajalla on noin 20 000 mielenosoittajaa. Sen mukaan mielenosoittajat ovat heitelleet kranaatteja ja muita räjähteitä.ovat osoittaneet mieltä vähintään kerran viikossa Gazan rajalla maaliskuusta lähtien. Sinä aikana mielenosoituksissa on kuollut Israelin joukkojen tulitukseen ainakin 191 palestiinalaista.Mielenosoittajat vaativat, että palestiinalaiset pakolaiset päästettäisiin koteihinsa, jotka sijaitsevat Israelissa.Israelin mukaan palestiinalaisten päästäminen Israeliin merkitsisi loppua juutalaiselle kansallisvaltiolle. Lisäksi se on syyttänyt Hamasia mielenosoitusten järjestämisestä.