Tsunami murjoi Palun kaupunkia, kaikille tuhoalueille ei ole vielä saatu edes yhteyttä – Hyökyaallon pelätään tappaneen tuhansia Indonesiassa, tämä katastrofista nyt tiedetään

Ulkomaat

Tsunami murjoi Palun kaupunkia, kaikille tuhoalueille ei ole vielä saatu edes yhteyttä – Hyökyaallon pelätään

Tuhansien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Missä ja milloin tsunami syntyi?

Millaista tuhoa tsunami on tehnyt?

Miksei ihmisiä varoitettu tsunamista?

Onko alueella suomalaisia, miten heille kävi?

Kuinka poikkeuksellinen perjantainen tsunami oli?