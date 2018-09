Indonesian viranomaiset peruivat tsunamivaroituksen 34 minuuttia sen annettuaan – näin varoitusjärjestelmä toimii

Ulkomaat

Indonesian viranomaiset peruivat tsunamivaroituksen 34 minuuttia sen annettuaan – näin varoitusjärjestelmä toi

Maanjäristys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten tsunamihälytysjärjestelmä toimii?

Tsunami

Päivystävä