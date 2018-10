Ulkomaat

Äärioikeiston presidentti­ehdokas palasi sairaus­lomaltaan Brasiliassa, vastassa ennätykselliset mielen­osoitu

Ennätykselliset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brasilialainen

Bolsonaro

Bolsonaro

Bolsonaro

Bolsonaroa