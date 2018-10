Ulkomaat

Animaatiot näyttävät, miten maanjäristys ja tsunami syntyivät – Tämä tiedetään Indonesian luonnon­katastrofist

Indonesian voimakkaan maanjäristyksen virallinen uhriluku kasvoi maanantaina vain runsaalla kymmenellä verrattuna edeltävään päivään, vaikka vaikuttaa ilmeiseltä, että perjantaina sattunut luonnonkatastrofi tsunameineen ja maanvyörymineen tappoi tuhansia.



Maanantainen uhriluku on 844 kuollutta.



Uhrien todentaminen on hidasta, koska pelkästään Palun kaupungissa taloja on tuhoutunut tuhansia ja ihmisiä on hautautunut raunioihin. Pelastajilla ei ole käytössä riittävän raskasta kalustoa, ja Sulawesin saaren syrjäseutujen tuhoja ei ollut vielä maanantainakaan päästy edes havainnoimaan, koska tie- ja tietoliikenneyhteydet ovat poikki.



HS kokosi katastrofin olennaisimmat tiedot yhteen.