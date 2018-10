Ulkomaat

Saksasta Liettuaan matkalla olleella lautalla teknisiä ongelmia – Laivayhtiön mukaan ei tulipaloa

Helsinki/Moskova



Saksasta Liettuaan matkalla olleella matkustajalautalla on ollut teknisiä ongelmia, ja lautta ei ole pystynyt jatkamaan matkaansa. Regina Seaways -matkustajalautalla on 335 ihmistä.



Liettuan puolustusvoimat ja Kaliningradin meripelastuskeskus kertoivat lautalla syttyneen tulipalon, mutta Regina Seaways -lautan omistavan tanskalaisyhtiö DFDS:n mukaan näin ei ole.



”Siellä oli savua, mutta tulta ei havaittu”, yhtiön edustaja sanoi Reutersille. Hän ei pystynyt kertomaan, ovatko matkustajat olleet vaarassa.



Venäläisten lisäksi Liettuan puolustusvoimat on lähettänyt lautalle helikopterin. Sillä on kaksi muuta helikopteria valmiudessa.