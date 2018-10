Ulkomaat

YK:n tuomioistuin: Yhdysvaltojen peruttava Iranin-vastaisia pakotteita

on luovuttava osasta pakotteistaan, joita se on Irania vastaan määrännyt, linjasi Haagissa toimiva YK:n kansainvälinen tuomioistuin keskiviikkona.Tuomioistuimen mukaan pakotteet eivät voi koskea tuotteita, joita käytetään humanitaarisissa tarkoituksessa. Tällaisia ovat muun muassa lääkkeet, lääkintätarvikkeet, ruoka ja maataloustuotteet. Myös esimerkiksi lentokoneiden varaosat ovat välttämättömiä ihmishenkien suojelemiseksi, tuomioistuin totesi.Iran ilahtui tuomioistuimen päätöksestä. Iranin mukaan Yhdysvaltojen pakotteet iranilaisia vastaan ovat ”julmia ja laittomia”.on irtautunut kansainvälisestä ydinsopimuksesta Iranin kanssa. Sopimuksen mukaan Iran luopuu ydinaseiden tavoittelusta, minkä vastineeksi Irania vastaan asetetut talouspakotteet puretaan.Yhdysvallat on asettanut Irania vastaan uusia pakotteita elokuusta alkaen. Uusia pakotteita odotetaan marraskuussa.Haagin kansainvälinen tuomioistuin käsittelee YK:n jäsenmaiden välisiä kiistoja. Sen päätökset ovat sitovia, eikä niistä voi valittaa. Tuomioistuimella ei ole kuitenkaan keinoja pakottaa jäsenmaita noudattamaan päätöksiään.