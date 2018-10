Ulkomaat

EU:n omassa koulussa on kova kuri, pitkät päivät ja tauot, joilla ei ehdi vessaan

Bryssel

Esitelmän

Ovet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Suomalaiset opettajat ovat rennompia.”

Tämä

Eurooppa-koulujen

Suomalaista

”Koulunkäynti on stressaavaa.”

Kataikko

Eurooppa-koulut

”Voisi sanoa, että täällä eurooppalaistuu.”

Eurooppa-kouluja on jo yli 13 maassa