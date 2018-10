Kun Putin päätti korottaa eläkeikää, Venäjällä alkoi tapahtua kummia – HS vieraili Irkutskissa, jossa hermostuneet kansalaiset äänestivät kommunistit suurimmaksi puolueeksi

Ulkomaat

Kun Putin päätti korottaa eläkeikää, Venäjällä alkoi tapahtua kummia – HS vieraili Irkutskissa, jossa hermostu

Irkutsk/Angarsk/Beloretšenski

Tööt!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuuttailu

Kuulaana

Kyltillä

Useimmat

Eläkeuudistuksessa

Silti

Neljänkymmenen

Kun

Kun