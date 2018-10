Ulkomaat

Indonesiassa yhä jopa 5000 ihmistä kadoksissa maan­järistyksen ja tsunamin jäljiltä – etsinnät lopetetaan ensi

Sulawesin saarelle syyskuun lopussa iskeneen maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin jäljiltä on yhä kadoksissa noin 5 000 ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP.Kuolonuhrien määrän odotetaan siten vielä kasvavan tämänhetkisestä 1 760:sta.Indonesian Sulawesin saarta ravisutti 28. syyskuuta maanjäristys, jonka voimakkuus oli 7,5.ja sitä seuranneesta hyökyaallosta eli tsunamista kärsi eniten Palun kaupunki.Pelkona on, että luonnonkatastrofista pahiten kärsineiltä Palun Petobon ja Balaroan alueilta löytyy vielä tuhansia uhreja.Alueet ovat raunioituneet niin pahasti, että tuhojen laajuutta on niillä päästy kartoittamaan vasta useita päiviä katastrofin jälkeen.uhrimäärästä on vaikea tehdä, sillä ihmisiä on kadonnut maa- ja mutavyöryihin sekä maanjäristyksen seurauksena syntyneeseen juoksuhiekkaan, AFP kertoo.Paikallisten viranomaisten mukaan kadonneiden etsinnät jatkuvat ensi torstaihin 11. lokakuuta asti.