Vuosikymmenen tärkein ilmastoraportti: Maapallon lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen, mutta se vaatii ennennäkemättömiä tekoja

Ulkomaat

Vuosikymmenen tärkein ilmastoraportti: Maapallon lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen, mutta se vaatii

Maapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IPCC:n mukaan

Yksi raportin pääviesteistä