Tutkijoiden viesti on selvä: Tekosyiden keksimisen on vihdoin loputtava

julkaistu raportti on maailman johtavien ilmastotutkijoiden kolmen vuoden työn tulos, joka perustuu tieteellisiin tosiasioihin.Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n sanomassa ei ole tulkinnanvaraa: tutkijoiden mukaan käsillä ovat nyt todellakin viimeiset hetket toimia, jos haluamme välttää ilmastonmuutoksen erittäin vakavat seuraukset ihmisille, luonnolle ja taloudelle.Joku voisi kysyä, että mitäs uutta tässä on. Tutkijathan ovat varoittaneet ilmaston lämpenemisestä jo pitkään ja jopa kyllästymiseen saakka.pitkään seuranneet asiantuntijat muistavat, miten keskustelu on vuosien varrella edennyt:Ensin koko ilmastonmuutosta epäiltiin ja siksi ajateltiin, että mitään ei tarvitse tehdä.Kun enemmistö vakuuttui ilmastonmuutoksen olemassaolosta, ajateltiin, että se on niin kaukana tulevaisuudessa, että mitään ei tarvitse vielä tehdä.Tänä vuonna ilmaston tähänastisen lämpenemisen tuhoisat seuraukset ovat näkyneet konkreettisesti kaikkialla maailmassa äärimmäisenä kuivuutena, lämpöennätyksinä, tulvina ja muina luonnonkatastrofeina.On tullut selväksi, että tämä tapahtuu nyt, meidän elinaikanamme, ei lastemme tai lastenlastemme tulevaisuudessa. Mutta nyt jotkut ovat alkaneet perustella toimettomuutta sillä, että mitään ei tarvitse tehdä, koska on jo liian myöhäistä.mukaan vielä ei ole liian myöhäistä. Se edellyttää kuitenkin, että tekosyiden keksiminen lopetetaan ja aletaan välittömästi leikata päästöjä paljon nopeammin kuin tähän asti.Päästöjen leikkaaminenkaan ei riitä.Suomi on pieni maa, mutta meillä on jotain sellaista, mitä ilman lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen ei onnistu: runsaasti metsiä, jotka sitovat hiiltä.Suomen poliitikkojen pitääkin varmistaa, että meillä on tulevaisuudessa nykyistä enemmän eikä vähemmän hiilinieluja. Se tarkoittaa hakkuiden vähentämistä.