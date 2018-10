Oikeus vahvisti espanjalaislääkärin syylliseksi vauvan varastamiseen 49 vuotta sitten – Tapaus oli ensimmäinen oikeusjuttu Francon ajan vauvakaupoista

Ulkomaat

Oikeus vahvisti espanjalaislääkärin syylliseksi vauvan varastamiseen 49 vuotta sitten – Tapaus oli ensimmäinen

Espanjalainen

https://www.hs.fi/paivanlehti/27062018/art-2000005734104.html

Espanjassa arvellaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Madrigal ei