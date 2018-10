Ulkomaat

Valkoinen tiikeri tappoi eläintarhan työntekijän Japanissa

raateli eläintarhan työntekijän häkissään eteläisessä Japanissa sijaitsevassa eläintarhassa, viranomaiset kertovat uutistoimisto AFP:n mukaan.”Työntekijä löydettiin tajuttomana ja verta vuotavana häkistä”, paikallinen poliisi kertoi AFP:lle. Mies vietiin sairaalaan ja julistettiin siellä kuolleeksi.Tapaus sattui myöhään maanantaina Kagoshiman kaupungissa.mukaan työntekijän kimppuun hyökkäsi yksi eläintarhan neljästä harvinaisesta valkoisesta tiikeristä.Hyökkäyksen jälkeen tiikeri rauhoitettiin lääkkeillä, jotta pelastustyöntekijät ja poliisi pääsivät paikalle.Tiikerin kohtalosta ei ollut tiistaina tietoa.tiikeri on oikeastaan bengalintiikeri, jolla ei ole punaista väripigmenttiä turkissaan.Värimuunnos on luonnossa hyvin harvinainen, mutta koska se on eläintarhalle suosittu vetonaula, vaaleaturkkisia tiikereitä tuotetaan lisää sisäsiittoisesti.Vaaleaan turkkiin ja sinisiin silmiin johtava periytyvä ominaisuus on peittyvä, eli valkoinen tiikeri saa valkoisia pentuja vain sellaisen tiikerin kanssa, jolla myös on sama geeni. Niinpä kaikki eläintarhojen valkoiset tiikerit ovat keskenään lähisukulaisia.Käytäntöä on kritisoitu laajasti, sillä valkoisten tiikerien tuottaminen ei ole lajin säilymisen kannalta perusteltua. Sisäsiittoisuudesta kumpuaa lisäksi monia terveysongelmia.