Siirtolaisvene upposi Turkin rannikolla – useita hukkui, kymmeniä kateissa

siirtolaisia hukkui ja jopa kymmeniä on yhä kateissa, kun siirtolaisia kuljettanut vene upposi Turkin rannikolla, uutistoimistot kertovat. AFP:n mukaan vene kaatui. Onnettomuus sattui Izmirin maakunnan edustalla.Reutersin mukaan yhdeksän hukkui ja 25 on kateissa. AFP:n mukaan kuolleita on neljä ja kateissa olevia 30. Aluksen arvellaan olleen matkalla Kreikkaan.Tieto onnettomuudesta saatiin, kun irakilainen nainen pyysi apua Turkin rannikkovartiostolta. Naisen vaatteet olivat kastuneet ja hänellä oli yllään pelastusliivit. Nainen kertoi, että 35 ihmistä kuljettanut alus alkoi upota pian lähtönsä jälkeen. Hän kuitenkin pääsi kiinteälle maalle.käynnistämisen jälkeen rannikkovartiosto löysi useita ruumiita.Turkissa on yli kolme miljoonaa syyrialaista siirtolaista ja jopa 300 000 irakilaissiirtolaista.Sadattuhannet siirtolaiset ylittivät meren Turkista Kreikkaan vuonna 2015 ennen kuin Turkin hallitus taltutti siirtolaisten virran EU:n kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen.Turkin rannikkovartioisto jatkaa etsintä- ja pelastustoimia kateissa olevien löytämiseksi.yli saapui EU:hun yli 172 300 siirtolaista vuonna 2017, yli 362 700 vuonna 2016 ja noin 1 015 000 vuonna 2015, Reuters kertoo.