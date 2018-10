Ulkomaat

Suomalainen Harry Itämeri odottaa Floridan hurrikaania eristyksissä moottori­saha valmiina – ”Puut taipuvat jo

Washington/Helsinki

Pyörremyrsky

Panama City Beach

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itse

Itämeri

Bay Point

Floridansuomalainen

Joensuu