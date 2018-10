Ulkomaat

Malesia aikoo poistaa kuolemantuomion

Malesia aikoo poistaa maassa pitkään käytössä olleen kuolemantuomion.



Malesian hallitus kertoi päätöksestään torstaina. Hallitus pyrkii ajamaan lakimuutoksen läpi pian.



Päätös on kerännyt kiitosta ihmisoikeusjärjestöiltä. Malesia on yksi useista Aasian maista, joissa kuolemanrangaistus on yhä käytössä.



Hirttotuomion voi Malesiassa saada esimerkiksi huumeiden salakuljetuksesta. Kuolemaan on vuosien varrella tuomittu myös lukuisia länsimaalaisia huumerikoksiin syyllistyneitä.