Vuonna 2100 afrikkalaisia on jopa neljä miljardia – HS:n tulevaisuus­kirjeenvaihtaja matkusti syvälle Senegalin syrjäseudulle selvittämään, mitä se tarkoittaisi maailmalle Fayilin kylässä on ihan tavallista, että perheessä on seitsemän lasta. Kyläkätilö Ndeye Ndiaye sanoo, että on meneillään murros: ehkäisy ei enää ole niin tabu.