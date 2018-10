Ulkomaat

Maailman pisimmät reitti­lennot alkoivat taas Singaporesta New Yorkiin – ensimmäinen kone oli perillä etuajass

pisin lentoreitti Singaporen ja New Yorkin välillä on avattu uudelleen viiden vuoden tauon jälkeen. Ensimmäinen Singapore Airlinesin reittikone laskeutui perjantaina Newarkin lentokentälle tehtyään matkaa yhtäjaksoisesti lähes 18 tuntia.Lennon myötä yhtiö ottaa taas käyttöön pisimmän reitin, jolla kaupallisia lentoja on koskaan tehty ilman välilaskuja. Matkan pituus on noin 16 500 kilometriä.Alkuperäisen aikataulun mukaan lennon piti kestää 18 tuntia ja 25 minuuttia. Se oli kuitenkin perillä etuajassa jo 17 tunnin ja 52 minuutin jälkeen. Airbus A350-900ULR -koneessa oli 150 matkustajaa ja 17 miehistön jäsentä.Airlines on aiemmin liikennöinyt samaa reittiä vuosina 2004–2013. Vuonna 2013 reitti lopetettiin heikkojen kannattavuusnäkymien vuoksi.Taustalla olivat öljyn korkea hinta ja reitillä tuolloin käytetyn konetyypin korkea polttoaineen kulutus. Nyt yhtiö käyttää reitillä vähemmän kuluttavaa konetyyppiä.Yhtiö ei myy lennoille lainkaan tavallisia turistiluokan lippuja, vaan vain business-luokan ja niin sanotun premium-turistiluokan lippuja.