Hirmumyrsky jätti Floridassa jälkeensä suurta tuhoa

Kirjoittaja on HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja.

ole koskaan aiemmin nähnyt sellaista luonnon aiheuttamaa tuhoa Yhdysvalloissa kuin ilmakuvat hirmumyrsky Michaelin jäljistä Länsi-Floridassa. Satoja taloja lautasilppuna kuin ydinpommin jäljiltä. Vain perustusten reunat paljastavat, että rannalla oli rakennuksia, jotka myrsky imi taivaisiin.Katastrofi tuli lähelle, koska vietin itse viime joulun Panama Cityssä. On ihme, ettei kuolleita ole tähän asti tiedossa kuin muutamia.alkavat raivaustyöt, ja niiden myötä amerikkalaiset sankaritarinat: kuinka perhe pelastui sulkeutumalla kylpyhuoneeseen, kun talo katosi ympäriltä. Kuinka kennelin omistaja pelasti myrskyltä kymmeniä koiria. Kuinka vapaaehtoiset kaikkialta Yhdysvalloista riensivät avuksi.Katastrofin jälkeen tarvitaan toivoa, mutta sankaritarinoissa on myös jotain raivostuttavaa. Ne tuovat mieleen Yhdysvaltain joukkoampumisten jälkeiset sankaritarinat: kuinka poliisi ryntää henkensä uhalla paikalle. Kuinka opettaja lukitsee luokan oven, uhrautuu oppilaiden puolesta ja kuolee itse.Me keskitymme sankareihin silloin kun emme halua tehdä itse ongelmalle mitään. Aseita ei saada rikollisten käsistä, koska amerikkalaiset ovat aselaeista keskenään liian eri mieltä. Rakentaminen Yhdysvaltain rannoille jatkuu hirmumyrskyistä ja ilmastonmuutoksesta huolimatta, koska valtio antaa tulva-alueiden asukkaille vakuutuksia.The Washington Post -lehden mukaan yksi talo Louisianassa on jäänyt tulvan alle 40 kertaa. Talon arvo on 56 000 dollaria, mutta siihen on haettu valtion tulvavakuutuksesta 430 000 dollarin korvaukset. Mississippijoen varrella 90 000 dollarin tontti on tulvinut 34 kertaa, mihin on haettu valtiolta yli 600 000 dollarin korvaukset. Näin laskun vastuuttomasta rakentamisesta kuittaavat vuodesta toiseen veronmaksajat.Sankaritarina on siis kunniallinen tapa välttää katsomasta peiliin. Me ollaan pelkureita kaikki.pitävät itseään käytännöllisinä. Jokaisella maalla on kuitenkin omat sokeat pisteensä. Mikä on sellainen uhka, josta meillä on Suomessa tarpeeksi tietoa, mutta joka tuntuu silti mahdottomalta ratkaista?Itämeren toistuva sinilevä, joka johtuu pelloilta valuvista lannoitteista? Riippuvuus Venäjän energiasta? Välimeren pakolais­tilanne? Ilmastonmuutos?Otan ehdotuksia vastaan. Ja vielä mieluummin ratkaisuja.