Hurrikaani lähestyy Eurooppaa – Portugali varautuu kovimpaan hirmu­myrskyyn yli 170 vuoteen

osa Portugalista on hälytystilassa lähestyvän hurrikaani Leslien vuoksi. Hirmumyrskyn pelätään olevan kovin Portugalissa sitten vuoden 1842.Viranomaiset kehottivat kansalaisia valmistautumaan myrskyn tuloon ja pysymään rannikkoseuduilla sisätiloissa. Pahimmin myrskyn odotettiin iskevän Portugaliin lauantai-iltana ja sunnuntaiaamuna.Myös Espanjassa valmistauduttiin myrskyä varten. Espanjaa Leslie koettelee sunnuntaina.historiatietojen mukaan Atlantilta on tullut Eurooppaan vain viisi hurrikaania. Hurrikaani Ophelian kovat tuulet yllyttivät viime vuonna Portugalissa ja Espanjassa metsäpaloja, joissa kuoli noin 40 ihmistä.Espanja on vasta toipumassa rankkasateista, jotka aiheuttivat 12 ihmisen kuoleman tiistaina.