Ulkomaat

Viinipullosta maksettiin lähes puoli miljoonaa euroa huuto­kaupassa New Yorkissa

Pullo ranskalaista vuoden 1945 Romanée-Conti-viiniä myytiin lauantaina New Yorkissa järjestetyssä huutokaupassa 558 000 dollarilla eli noin 482 000 eurolla.



Kauppa rikkoi selvästi viinipullojen aiemman hintaennätyksen, joka tehtiin Hongkongissa vuonna 2010. Silloin pullo vuoden 1869 Château Latife Rothschildia huutokaupattiin 233 000 dollarilla eli noin 201 000 eurolla.



Romanée-Conti on yksi maailman maineikkaimmista viinin­tuottajista. Uusi ennätyspullo on yksi 600:sta, jotka se valmisti toisen maailmansodan päättymisvuonna.



Kauppahinta ylitti 17-kertaisesti huutokaupan järjestäjän arvion, joka oli 32 000 dollaria eli noin 28 000 euroa. Lauantain huutokaupassa, vain minuut­teja ennätyskaupan jälkeen, toinen pullo vuoden 1945 Romanée-Contia kaupattiin 496 000 dollarilla eli noin 428 000 eurolla.