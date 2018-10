Ulkomaat

Tällainen on mahdollista vain Suomessa, hehkutettiin Venäjällä presidentti Niinistöä – toinen Niinistö taas sa

Ajatus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huippukokousta

Jos

Eläkeiän

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva ulkomaantoimittaja, joka on työskennellyt Moskovassa, Washingtonissa ja Brysselissä.