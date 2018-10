Pääministeri May ilmoitti brexit-neuvottelujen olevan loppusuoralla – parlamentin alahuoneessa raikui nauru ja pilkkahuuto

Ulkomaat

Pääministeri May ilmoitti brexit-neuvottelujen olevan loppusuoralla – parlamentin alahuoneessa raikui nauru ja

Lontoo

Britannian

Parlamentaarikkojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pohjois-Irlannin

Britannia

Ongelma

May