Puolalaiset salakalastavat Itämeren lohta väittämällä saalista meritaimeneksi, ja se näkyy Suomenkin lohijoissa – EU teki maanantaina lopun temppuilulle

Ulkomaat

Puolalaiset salakalastavat Itämeren lohta väittämällä saalista meritaimeneksi, ja se näkyy Suomenkin lohijoiss

Helsinki/Bryssel

EU-maat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Valtaosa

Puolalaisten

tekivät maanantaina lopun puolalaisten laajamittaiselle lohen salakalastukselle, joka näkyy Suomenkin lohijoissa. Arviolta joka neljäs Itämerestä nostettu lohi on päätynyt salakalastajille.Ongelma on ollut jo pitkään Puola, jonka ammattikalastajat raportoivat kalansaaliitaan tahallisesti väärin. Kalastajien on epäilty ilmoittavan järjestelmällisesti lohensa meritaimeniksi, joille ei ole ollut kiintiötä.EU-jäsenmaiden maatalousministerit päättivät maanantaina kieltää ensimmäistä kertaa meritaimenen kalastamisen avomerellä ensi vuoden alusta alkaen. Sen jälkeen väärin raportointi ei enää onnistu.”Päätöstä voi kuvailla historialliseksi, ja se on ollut vuosien työ. Nyt Suomen lohikannat pääsevät elpymään”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä https://www.hs.fi/haku/?query=jari+leppa luonnehti puhelimitse Luxemburgista.vuonna Itämerellä noin 30 500 lohta kirjattiin meritaimeneksi, arvioi http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2018/WGBAST/01%20WGBAST%20_%20Report%20of%20the%20Baltic%20Salmon%20and%20Trout%20Assessment%20Working%20Group.pdf Kööpenhaminassa päämajaansa pitävä Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES. Luku on viisinkertainen verrattuna Puolalle osoitettuun lohikiintiöön. Se vastaa kolmasosaa Itämeren koko lohikiintiöstä ja tarkoittaa, että kaloja katoaa merestä huomattavasti kiintiömäärää enemmän.”Samoilla apajilla liikkuu eri valtioiden kalastajia, ja saaliissa on aina ollut korkeintaan muutama prosentti taimenta ja 97–98 prosenttia lohta. Samoilla alueilla kalastaneet puolalaiset ilmoittavat saaliinsa selvästi suurimmaksi osaksi taimeneksi”, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Atso Romakkaniemi https://www.hs.fi/haku/?query=atso+romakkaniemi sanoo.”Se on täysin epärealistista.”Maanantaina Itämeren jäsenvaltiot ja komissio antoivat myös sitoumuksensa laittoman lohenkalastuksen lopettamiseksi. Tämä tarkoittaa tehostettua valvontaa, johon myös Suomi on luvannut lisää resursseja.”Valvonta on ollut hankalaa, sillä alukset pitää saada kiinni avomerellä. Kaikkia lasteja ei pysty tarkistamaan satamassa. Puola tuntuu nyt kuitenkin ottaneen opiksi”, sanoo Suomen EU-edustuston kalastuksen erityisasiantuntija Jarmo Vilhunen https://www.hs.fi/haku/?query=jarmo+vilhunen Suomalaiset viranomaiset ovat nähneet valvontatehtävissä avomerellä aluksia, jotka pyytävät lohta mutta saalis raportoidaan meritaimeneksi.meritaimeneksi raportoidusta lohesta myydään Puolassa paikallisissa kaupoissa ja toreilla.”On hyvin mahdollista, että silloin myyntinimike on taas lohi”, Vilhunen sanoo.Suomi on rajoittanut meritaimenen kalastusta kansallisella päätöksellä heikkojen kantojen takia. Ensi vuoden alusta Suomen kaikilla merialueilla saa ottaa saaliiksi vain istutettuja taimenia, jotka on merkitty leikkaamalla rasvaevä pois. Muut taimenet pitää vapauttaa.Puolalla ei ole vastaavia rajoituksia taimenelle.ammattikalastajien vääristelemä lohikiintiö koskee Tanskan salmilta Ahvenanmerelle ulottuvaa Itämeren pääallasta ja Pohjanlahtea. Suomenlahdelle on erillinen kiintiö.Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöstä Puolalle kuuluu vain runsaat kuusi prosenttia, Suomelle lähes 26 prosenttia.EU:n päätöksiin Itämeren rantavaltioiden suhteellisista lohikiintiöistä on vaikuttanut muun muassa niiden aiempi kalastuksen määrä, istutuksiin perustuva ja luonnollinen poikastuotanto sekä kunkin maan talousvyöhykkeen koko.

Epäilty

Epäilyt

Lohi