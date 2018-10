Maksaisitko papumuhennoksesta kahden päivän palkan? Tutkimus osoittaa konkreettisesti, mitä ruoka maksaa maailman köyhimmissä maissa

Ulkomaat

Maksaisitko papumuhennoksesta kahden päivän palkan? Tutkimus osoittaa konkreettisesti, mitä ruoka maksaa maailmassa

Paljonko

Hintaa

Kehittyvissä

Maailmassa

sinä olisit valmis maksamaan lautasellisesta papuja ja riisiä?Tätä kysyy ruoka-apua tarjoava Maailman ruokaohjelma -järjestö tuoreessa raportissaan Counting the Beans: The true cost of a plate of food around the world (2018).Erot elinoloissa ja palkkatasossa eri maiden välillä ovat niin monimutkaisia, että ruoan todellista hintaa on usein vaikea hahmottaa. Siis sitä, miten suuren osan tuloistaan keskivertokansalainen joutuu pulittamaan, jotta saa vatsansa täyteen.Erityisesti konfliktien runtelemissa kehittyvissä maissa tuo summa voi kohota pilviin, Maailman ruokaohjelma muistuttaa.havainnollistaakseen järjestö laski 52 kehittyvän maan papuannoksen hinnan osuutena keskipalkasta ja ilmoittaa, kuinka paljon tuo summa olisi laskettuna keskimääräisen yhdysvaltalaisen palkasta. Tavoite on havainnollistaa rikkaiden maiden kuluttajille, kuinka suuri osa kehittyvien maiden ihmisten tuloista menee pelkästään vatsan täyttämiseen.Maapallon pohjoispuoliskon rikkaissa maissa tavallinen lautasellinen papuja, riisiä ja tomaattikastiketta kotikeittiössä kokattuna ei juuri keskivertokansalaisen kukkaroa paina: esimerkiksi New Yorkin osavaltiossa noin 1,20 dollarin (noin 0,86 euron) arvoinen annos vie vain 0,6 prosenttia keskimääräisestä päiväpalkasta, järjestö laskee.Suomalaisen papuannoksen hintaa ei listassa ole erikseen mainittu, mutta kalliista aineista ei täälläkään ole kyse, kun samalla Maailmanpankin laskema suomalaisten päivittäinen keskiansio yltää yli 120 dollariin.maissa saman annoksen hinta voi puolestaan kohota täysin suhteettomaksi verrattuna palkkaan, Maailman ruokaohjelma kertoo tiedotteessaan.Esimerkiksi konfliktien runtelemassa Etelä-Sudanissa perusruokaan kuluu teollisuusmaihin verrattuna kolmesataakertainen osuus palkasta, tai papuannokseen yli kahden kokonaisen päivän palkka. Tilannetta voi verrata siihen, että newyorkilainen joutuisi maksamaan yhdestä papu-riisi-annoksesta 350 dollaria (noin 300 euroa). Koillis-Nigerian kohdalla summa olisi noin 222 dollaria ja Jemenissä noin 62 dollaria.on myös köyhiä maita, joissa ruoan hinta ei kohoa suhteettomaksi, Maailman ruokaohjelma huomauttaa. Ruoan suhteellinen hinta nousee järjestön mukaan erityisesti alueilla, jotka kärsivät sodista ja konflikteista. Juuri näille alueille myös kansainvälisten järjestöjen tarjoama ruoka-apu suuntautuu.Maailman ruokaohjelman kokoaman lista ruoka-annoksen hinnasta kehittyvissä maissa:1. PERU - 3.44 dollaria2. LAOS - 3.703. JORDANIA - 3.894. KOLUMBIA - 4.415. GUATEMALA - 4.486. BOLIVIA - 5.867. EGYPTI - 5.918. IRAN - 6.519. BANGLADESH - 6.5610. EL SALVADOR - 6.8611. INDONESIA - 7.2712. ARMENIA - 7.3213. INTIA - 7.6014. KENIA - 8.1615. FILIPPIINIT - 8.2116. LIBYA - 9.5217. PALESTIINA - 9.8018. HONDURAS – 10.3719. ETIOPIA – 11.7420. PAKISTAN - 11.9021. KAMBODŽA - 13.4222. NICARAGUA – 13.6823. DJIBOUTI - 15.3724. NEPAL – 15.7525. MYANMAR - 17.3126. KAMERUN - 18.0127. IRAK - 18.8228. TANSANIA – 19.3229. TADŽIKISTAN - 19.5530. KONGON TASAVALTA - 20.4331. SENEGAL – 21.3032. SOMALIA - 21.6333. KIRGISIA - 22.5534. UGANDA – 24.9835. MALI - 24.6836. SUDAN - 25.7237. MAURITANIA – 26.9938. AFGANISTAN – 28.0439. TŠAD - 29.8040. GUINEA - 29.9441. ZIMBABWE – 31.3542. SYYRIA - 39.5243. MADAGASKAR - 40.6244. GAMBIA - 44.4445. HAITI - 52.5546. MOSAMBIK – 54.9547. KESKI-AFRIKAN TASAVALTA - 60.2848. JEMEN - 62.3749. MALAWI – 76.1950. KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA – 79.4651. NIGERIA (KOILLISOSA) - 222.0552. ETELÄ-SUDAN – 348.36