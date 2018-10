Ulkomaat

Australia harkitsee siirtävänsä lähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin – seuraisi Yhdysvaltojen esimerkkiä

Australia

Kiista Jerusalemin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat siirsi

Täytevaali järjestetään