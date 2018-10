Ulkomaat

Europol pyytää apua hyväksikäyttö­tapausten selvittämisessä: Tiedätkö, missä kaupungissa tämä kuva on otettu?

Euroopan

https://www.europol.europa.eu/stopchildabuse/can-you-help?image=14131

Europol

Internetistä

poliisivirasto Europol pyytää yleisöä avuksi lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa rikostapauksessa.Tehtävä on yksinkertainen: missä kaupungissa on otettu oheinen valokuva, joka liittyy alaikäisen seksuaaliseen hyväksikäyttöön? Europol olettaa kaupungin olevan Aasiassa.Myös muita tunnistusta vaativia kuvia on tässä linkissä:on jo yli vuoden ajan pyytänyt säännöllisesti yleisön apua lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevissa tapauksissa. Avunpyyntöjä levitetään muun muassa Twitterissä aihetunnisteella #TraceAnObject.Apua tarvitaan, koska hyväksikäyttöringit jakavat materiaalian anonyymeissä verkoissa, joissa käyttäjien jäljille voi olla lähes mahdoton päästä. Edes uhrin henkilöys ei välttämättä ole tiedossa.Osa kuvista on hyväksikäyttäjien kuvaamia. Toisaalta lapset ja nuoret saattavat myös itse kuvata puhelimillaan materiaalia, jota saatetaan levittää laajemmalle kuin olisi haluttu. Myöhemmin kuvilla ja videoilla voidaan kiristää niiden ottajia.Jokin pieni yksityiskohta kuvissa voi auttaa rikostutkijat oikeille jäljille. Sellainen voi olla vaikkapa savukerasia, muovikassi tai lapsen paidassa oleva kuva.voi löytää varsinkin kuvauspaikkoja hämmästyttävän tehokkaasti. Sen on osoittanut muun muassa avointa dataa käyttävä tutkivan journalismin sivusto Bellingcat. Myös Bellingcat jakoi Europolin avunpyynnön aktiiveilleen.Bellingcat on selvittänyt menestyksellä muun muassa Syyrian sodassa tapahtuneiden rikosten tapahtumapaikkoja.