Juuri kun brexit-sopu lähenee, Euroopan toisella laidalla viritellään seuraavaa euroeroa – Uusi-Kaledonia äänestää itsenäistymisestä

Juuri kun brexit-sopu lähenee, Euroopan toisella laidalla viritellään seuraavaa euroeroa – Uusi-Kaledonia äänestää itsenäisyydestä

Itsenäisyys

kun Britannian EU-erosta ollaan pääsemässä sopimukseen, toisella laidalla Eurooppaa – ja koko maapalloa – viritellään seuraavaa euroeroa.Ranskalle kuuluva Uusi-Kaledonia järjestää kansanäänestyksen itsenäisyydestä marraskuun 4. päivänä. Uusi-Kaledonia on eteläisellä Tyynellämerellä Australiasta länteen sijaitseva saari, jossa on noin 270 000 asukasta.Jos äänestys menisi läpi, maailmaan syntyisi uusi valtio. Viimeksi näin tapahtui 2011, kun Etelä-Sudan itsenäistyi.on ollut saaren alkuperäisasukkaiden kanakien haave vuosikymmenien ajan. Ranska piti Uutta-Kaledoniaa siirtomaan asemassa 1950-luvulle asti, jolloin kaikille saaren asukkaille myönnettiin täysi Ranskan kansalaisuus.Saarelta kaivetusta nikkelistä saadut tulot jäivät lähes täysin ranskalaisille.Alkuperäisasukkaiden välit eurooppalaisperäiseen väestöön säilyivät kireinä. 1980-luvulla Uudessa-Kaledoniassa syttyi väkivaltaisuuksia, joissa kuoli joitakin kymmeniä ihmisiä.Ensimmäisen kerran itsenäisyydestä äänestettiin 1987, jolloin itsenäisyysliikkeet boikotoivat äänestystä.Vuonna 1998 julistettiin sopimus, joka tähtäsi autonomian asteittaiseen lisäämiseen. Sopimus takasi, että itsenäistymisestä järjestetään kansanäänestys viimeistään 4. marraskuuta 2018. Juuri näin siis tapahtuukin.Aika on kuitenkin ehtinyt tehdä tehtävänsä.mukaan itsenäisyyshalut ovat hiipuneet sitä mukaa kun äänestys on lähentynyt. Se johtuu siitä, että alkuperäisväestöstä kanakeista on tullut vähemmistö.Eurooppalaisperäiset asukkaat ovat melko yksimielisesti Ranskan osana jatkamisen kannalla.Itsenäisyystoiveet saattavat olla kilpistymässä juuri tähän. Äänestyksen jakolinjat kulkevat syntyperän mukaan.on 11 niin sanottua merentakaista aluetta, joiden autonomia ja perustuslaillinen suhde emämaahan vaihtelee. Kaikki ovat kuitenkin Ranskan täysivaltaisia osia, joilla on esimerkiksi edustajansa Ranskan parlamentin molemmissa kamareissa. Uudella-Kaledonialla edustajia ja senaattoreita on molempia kaksi.Merentakaisia alueita on niin Tyynellämerellä kuin Afrikan, Etelä-Amerikan ja Pohjois-Amerikan rannikoilla (Saint-Pierre ja Michelon Kanadan kaakkoisrannikolla).Uuden-Kaledonian autonomia on suhteellisen suuri. Sillä on jopa kaksi virallista lippua, Ranskan trikolori ja kanakien lippu. Se ei myöskään käytä valuuttanaan euroa, toisin kuin muut merentakaiset alueet, vaan euroon sidottua CFP-frangia.Alun perin Uusi-Kaledonia liitettiin osaksi Ranskaa 1853.