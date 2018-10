Ulkomaat

Sotilaslentokone syöksyi maahan harjoituksissa Ukrainassa, kaksi kuoli

Kaksi ihmistä kuoli tiistaina, kun ukrainalainen hävittäjälentokone syöksyi maahan harjoituksissa Ukrainassa, kertoi Ukrainan asevoimat. Kyseessä oli Ukrainan ja useiden Nato-maiden suuri yhteisharjoitus.



”Suhoi 27 -lentokone syöksyi maahan noin kello viisi iltapäivällä paikallista aikaa [sama Suomen aikaa] harjoituslennolla”, ilmoitti asevoimat. Sen mukaan kahden lentäjän ruumiit on löydetty.



Suhoi 27 on kaksimoottorinen venäläisvalmisteinen hävittäjäkone. Konetyyppi otettiin käyttöön Neuvostoliitossa vuonna 1985. Konetyypistä on sittemmin kehitetty useita uudempia versioita Venäjällä ja Kiinassa.