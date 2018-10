Suomessa vieraileva Kazakstanin presidentti on itsevaltainen johtaja ja geopolitiikan taitaja – HS näyttää Nazarbajevin ja Niinistön tiedotustilaisuuden suorana noin kello 11.20

Ulkomaat

Suomessa vieraileva Kazakstanin presidentti on itsevaltainen johtaja ja geopolitiikan taitaja – HS näyttää Naz

Moskova

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Millainen Kazakstanin suhde Venäjään on?

Kazakstan

Entä Kiinaan?

Entä Yhdysvaltoihin?

Entä EU:hun?

Entä sitten Suomi?