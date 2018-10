Ulkomaat

Michael-hurrikaanin tuhoja raivataan yhä Yhdysvalloissa – ainakin 30 ihmistä on kuollut

Yhdysvaltoihin viikko sitten iskeneen Michael-hurrikaanin uutisoidaan aiheuttaneen jo ainakin 30 ihmisen kuoleman. Uhriluku on noussut sitä mukaa, kun myrskyn kovimmin koettelemia alueita on raivattu, ja viranomaiset pelkäävät sen nousevan edelleen.



Floridan seriffin mukaan Bayn piirikunnassa osavaltion luoteisosassa on löydetty 12 ruumista, mikä nostaa Floridan uhriluvun kahteenkymmeneen. Lisäksi kuolemantapauksia on ollut Virginiassa, Pohjois-Carolinassa ja Georgiassa.



Michael-myrsky saapui Yhdysvaltoihin keskiviikkona Suomen aikaa. Se luokiteltiin voimakkuudeltaan enimmillään neljännen asteen hurrikaaniksi.



Floridassa, jonne myrsky iski voimakkaimpana, lähes 137 000 kotia ja liikerakennusta oli vielä tiistaina vailla sähköjä. Myös kouluja on suljettuina.