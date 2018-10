Ulkomaat

Donald Trump sanoi uskovansa Jamal Khashoggin kuolleen: ”Siltä se todellakin näyttää”

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005868837.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump

Trump