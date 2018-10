Ulkomaat

Tiiliseinää töhrineitä turisteja uhkaa jopa kymmenen vuoden vankeus Thaimaassa

Kahta

Jos syytetyt todetaan

Kahta nuorta turistia uhkaa Thaimaassa jopa kymmenen vuoden vankeus sen jälkeen, kun he jäivät kiinni tiiliseinän töhrinnästä.Valvontakamera tallensi tapahtumat. Videolla näkyy, miten brittimies ja kanadalainen nainen töhrivät tiiliseinää. Kumpikin on 23-vuotias. Poliisi kertoi heidän pidätyksestään perjantaina.Turistikaksikkoa syytetään vandalismista. He ovat myöntäneet rikoksen. Poliisin mukaan nuori mies ja nainen vaikuttivat päihtyneiltä.Jos syytetyt todetaan syyllisiksi, heitä uhkaa jopa kymmenen vuoden vankeus tai enimmillään lähes 27 000 euron sakko tai sekä vankeus että sakko.