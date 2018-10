Bolivialaiset kuuntelevat lokkien kirkunaa kaiuttimista ja laivasto harjoittelee järvessä – satamansa maa hävisi sodassa linnunkakasta

Ulkomaat

Bolivialaiset kuuntelevat lokkien kirkunaa kaiuttimista ja laivasto harjoittelee järvessä – satamansa maa hävi

Bolivia

Moralesin

Sota

Bolivia

Chilen

Oikeustaistelulla

