Saudi-Arabia valjasti Twitter-trollitehtaan Khashoggin ja muiden maataan kritisoivien toimittajien vaientamiseksi, kertoo The New York Times Saudi-Arabian Riadissa sijaitsevassa trollitehtaassa työskentelee New York Timesin mukaan satoja ihmisiä, joiden tehtävänä on vaientaa Saudi-Arabiaa kritisoivien ihmisten äänet.