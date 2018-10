Vuosi Maltan tunnetuimman toimittajan murhasta – ”Äitini murhattiin, koska tässä korruptoituneessa maassa ei tarvitse pelätä seuraamuksia”

Ulkomaat

Vuosi Maltan tunnetuimman toimittajan murhasta – ”Äitini murhattiin, koska tässä korruptoituneessa maassa ei t

Valletta

Teksti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkinnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toimittaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toimittajan

Jotain