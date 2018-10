Ulkomaat

Venäjä: Trumpin uhkaus vetäytyä ydin­ase­sopimuksesta on ”hyvin vaarallinen” ja johtaa kostoon

Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005871640.html

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sunnuntaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy