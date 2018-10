Sauditoimittajan kuolema valottaa Lähi-idän valtakiemuroita – Kolme näkökulmaa sen vaikutuksesta alueen tulevaisuuteen

Ulkomaat

Sauditoimittajan kuolema valottaa Lähi-idän valtakiemuroita – Kolme näkökulmaa sen vaikutuksesta alueen tuleva

Saudi-Arabia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Khashoggin kuolema kytkeytyy saudien johtamaan operaatioon islamistijärjestö Muslimi­veljeskuntaa vastaan.

Lähi-idässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muslimiveljeskunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On todennäköistä, että Muslimiveljeskunnan tukahduttaminen jatkuu Lähi-idässä totuttuun tapaan.

Käännekohta

2. Öljyvirtaa Saudi-Arabiasta ei vaaranneta, sillä sitä tarvitaan Iran-pakotteiden vuoksi enemmän kuin koskaan

Yhdysvaltain

Öljyn virtaaminen maailmanmarkkinoille on myös saudien etujen mukaista.

Paloittelumurha

3. Yhdysvallat joutuu pohtimaan uudelleen Lähi-idän-strategiaansa, jossa Saudi-Arabialle varattiin tärkeä rooli Israelin ja Palestiinan rauhansopimuksen takuumiehenä

Trump

Vaikka kruununprinssi ei olisikaan itse suoraan vastuussa Khashoggin kuolemasta, hänen asemansa on heikentynyt.

Khashoggin