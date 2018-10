Ulkomaat

Trump: Yhdysvallat lisää ydinaseita kunnes muut ”tulevat järkiinsä”

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taustalla on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat

Yhdysvallat