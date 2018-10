Ulkomaat

päätös kieltää niqabin käyttö julkisissa paikoissa rikkoo ihmisoikeuksia, tulkitsee YK:n ihmisoikeuskomitea, uutistoimistot kertovat. Niqab on joidenkin musliminaisten käyttämä vaate, joka peittää kasvot lähes kokonaan. Silmät jäävät näkyviin.Tuore päätös on erilainen kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta vuodelta 2014. Silloin EIT hyväksyi Ranskan säätämän kiellon kasvot peittäville hunnuille. EIT:n mukaan kielto ei riko uskonnonvapautta.Komitean tiistaisessa päätöksessä puolestaan sanotaan, että niqabin kieltävän lain soveltaminen rikkoi kahden ranskalaisen naisen oikeuksia, kun heitä sakotettiin siitä, että he käyttivät julkisessa paikassa kasvot peittävää huntua, uutistoimisto AFP kertoo.vuonna 2012 kasvot peittävän niqabin käytöstä.Ranskan laki rikkoi kantajien oikeutta ilmaista uskontoaan, komitea lisäsi. Se myös vaati, että naisille maksetaan korvauksia.Ihmisoikeuskomitean mukaan Ranska ei ole onnistunut perustelemaan kieltoa ja sen on muutettava lainsäädäntöään. Komitea antoi Ranskalle 180 päivää aikaa raportoida, mihin toimiin se on ryhtynyt, uutistoimisto Reuters kertoo.Varsinkaan Ranskan perustelut, että huntukielto on tarpeellinen turvallisuussyistä tai yhteiskunnan yhtenäisyyden kannalta, eivät vakuuttaneet komiteaa.elää arviolta viisi miljoonaa muslimia. Huntukieltoa uhkaavat naiset voivat saada enimmillään 150 euron sakon. Kasvot kokonaan peittävää huntua maassa käyttää alle 2 000 naista.Myös joissakin muissa EU-maissa – kuten Tanskassa, Itävallassa ja Belgiassa – on säädetty samanlainen kielto käyttää kasvot kokonaan peittävää huntua, AFP kertoo.