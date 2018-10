Ulkomaat

Turkki vie ja Saudi-Arabia vikisee – tapaus Khashoggi ei saa kuitenkaan valkopestä Turkin omia ihmisoikeus­rik

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenkiintoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saudi-Arabian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkilla